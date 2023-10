Sæter med klar beskjed til RBK-ledelsen: – Hvis ikke blir det et helvete igjen

VALLE (Nettavisen): Sæter lå rett ut med sykdom i dagene før kampen mot Vålerenga, men ble akkurat frisk i tide til å forverre krisen i Oslo-klubben.

Nå står klubben igjen overfor et stort og viktig valg. Det er et tema som engasjerer en av klubbens største stjerner. – Hvis ikke blir det et helvete igjenRosenborg har vært gjennom flere turbulente år uten det edleste metallet. Selv om det ble bronse forrige sesong har ikke utviklingen vært utelukkende positiv i Trondheim. Sæter er spent og tydelig engasjert i valgene RBK snart skal ta.

– Om det er Svein Maalen eller noen andre, det vet ikke jeg. Men det eneste er at det er veldig viktig for Rosenborg at de treffer på den treneren som skal inn. For den filosofien, den som skal lede laget og tankegangen til klubben er nødt til å være samstemt med det klubben og treneren skal.Les også Ble rystet over det som møtte ham i Sverige: – Det var uhyggelig her Sæter kom inn og punkterte kampen med sin 3-1-scoring mot Vålerenga søndag. headtopics.com

– Jeg snakker mye med Ola By Rise og Tore Reginiussen (begge styremedlemmer som er med i prosessen red.anm.). Jeg synes det er veldig mye fotballfaglig i dem, så det tviler jeg ikke på i det hele tatt. De har vært med på det selv også. De vet absolutt hva de snakker om, sier Sæter.

