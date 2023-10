Sæter benket: Se lagene før storoppgjøret på Intility

Ole Sæter befinner seg på benken. RBK-trener Svein Maalen avslørte fredag at spissen slet med sykdom på fredag.

Vipers måtte klare seg uten Katrine Lunde. I hennes fravær kom Sofie Börjesson inn og vartet opp med 13 redninger og en total redningsprosent på 26,5. Det ga hele 37 baklengs. Vipers satte inn en god avslutning, men måtte likevel til slutt se seg slått. Metz' Sarah Boukit ble kampens toppscorer med sine 14 nettkjenninger. Anna Vjakhireva scoret flest for Vipers med åtte mål.

Oslo-laget ligger nå fem poeng foran Kongsvinger med to kamper igjen. Det betyr at KFUM Oslo kan sikre opprykket hjemme mot nedrykksklare Skeid i neste runde. Håndball-VM går fra 29. november til 17. desember i Norge, Sverige og Danmark. Vipers-legen tør ikke å love at Lunde kan spille i mesterskapet. headtopics.com

Det klarte han søndag ved å være beste WRC2-fører på den aller siste etappen. Han har på veien hatt med seg kartleser Torstein Eriksen. Det var ikke nødvendig for Rovanperä å kjøre vilt på avslutningsdagen søndag. Han kom seg trygt til mål på alle de siste fartsprøvene og ble nummer to sammenlagt.

Aktiv-løperen avsluttet mesterskapet i Fosenhallen med seier også på 1000 og 5000 meter. Fredag vant hun 1500-meteren, og lørdag ble det også gull på den dobbelte distansen. Bronsevinner Hanna Svenni, som også endte med samme valør på lørdagens 3000 meter, fulgte hakk i hæl på tiden 7.52,82. headtopics.com

