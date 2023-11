Så syk må du være for å bli hjemme

Berg forteller at vi er smittsomme allerede før vi får tydelige symptomer, men at man selv må vurdere når det er på tide å holde seg hjemme.FHI oppfordrer nå flere til å ta vaksine mot influensa og korona fordi antallet som gjør det, har gått ned.

– Hvis man har nedsatt allmenntilstand, bør man vente noen dager med å vaksinere seg, men er man bare lett forkjølet går det fint å ta den med en gang. Berg meddeler at vi både i fjor og i år er litt dårligere til å vaksinere oss enn under pandemien. Han mener det kan få betydning for sykehusene at ikke alle følger rådene.Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, stiller seg bak Bergs råd og anbefaler at alle lytter til kroppen.

Han understreker at influensasesongen normalt kommer først i januar. Virusene skaper imidlertid ikke store problemer for helsevesenet.

