Så rungande stille

I tre veker har Israel bomba Gazastripa. Drønnet frå bombene har blitt møtt av ei slåande stille frå Stortingets fleirtal.

Ifølgje FN er minst 43 prosent av alle bustader øydelagde. Tre veker inn i krigen har altså halvparten av befolkninga på Gaza mist heimane sine. Ein og ein halv million menneske er på flukt på dette vesle området.

Med muren i aust og havet i vest er det ikkje råd å flykte frå bombene. Den einaste vegen ut av helvetet, grenseovergangen til Egypt, vert også bomba. Israel har isolert befolkninga på Gaza i snart 20 år, og då dei starta krigen stoppa dei all innførsel av vatn, mat og medisinar. headtopics.com

Legar opererer i lys frå mobilen, hardt skadde pasientar vert frakta på eselkjerre, og 120 spedbarn står no i fare for å døy fordi det ikkje er straum til kuvøsa. Men her heime er det rungande stille. Kva har fleirtalet i vår folkevalde forsamling sagt om dei enorme sivile lidingane siste vekene?

Kvifor diskuterer me ikkje sanksjonar mot det som openbart kjem til å dømmast som krigsbrotsverk? Kor blir det av den handlekrafta norske styresmakter viste då Russland så tydeleg braut folkeretten?

