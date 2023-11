Sørloth passerer Carew som mestscorende nordmann i La Liga

For scoringen gjør nemlig at han står med 21 mål i La Liga. Dermed har han passert John Carew som tidligere var mestscorende nordmann i Spania. Sørloth står med seks seriemål for Villarreal i årets sesong. Resten av scoringene kom som Real Sociedad-spiller.Athletic ledet 3-0 da Villarreal våknet med fem minutter igjen av ordinær tid. Først reduserte Gerard Moreno for hjemmelaget, før Sørloth bare minuttet etterpå scoret sitt sjette ligamål for sesongen.

Han var sterkest i en duell og stanget ballen i nettet.Villarreal presset på for utligning, men greide ikke overliste Athletic-keeper Unai Simón flere ganger. Villarreal er om lag midt på tabellen etter tolv kamper, mens Athletic er på femteplass med ti poeng opp til serieleder Girona

