Sør-Vest politidistrikt: Kun 15 prosent av voldtektssakene hittil i år er oppklart

VGSPORTEN: Stoltenberg til Nordisk Råd: Ingen tegn til at Russland planlegger for fredNatos generalsekretær Jens Stoltenberg advarte de nordiske landene mot å ta fokus vekk fra Ukraina mens konflikten i Gaza pågår for fullt.

DN_NO: DN mener: Suksessen til norske gårdsysterier er ikke en klapp på skulderen til norsk landbrukspolitikkDN mener: Suksessen til norske gårdsysterier er ikke en klapp på skulderen til norsk landbrukspolitikk

TEKNISK: Tesla selger hurtigladere til BP – vil selge til flere aktørerFørste avtale av sitt slag for Tesla. Planlegger å selge sine ladere til flere aktører.

NETTAVISEN: Alexander Zverev dømt til å betale erstatning til ekskjærestenTennisstjernen anker dommen som fastslår at han må ut med over fem millioner kroner i erstatning.

DAGBLADET: Rasende etter millionbot: - SkandaløsAlexander Zverev (26) er dømt til å betale over fem millioner kroner til eksen.

VGNETT: Nå blir været verre - meteorologene advarer bilister i sørKaostilstander, trafikkulykker og køer har preget mandagen på Østlandet og Sørlandet. Og meteorologen har dårlig nytt.

