søndag var det klart for neste klubb til å 'ta den vanskelige avgjørelsen'

, QPR, som sendte manageren ut bakdøra, på søndag fulgte Bristol City med å sparke sin leder langs sidelinjen.

Nigel Pearson har ledet klubber som Watford, Leicester, Derby og Southampton. Hos Bristol City har det blitt 131 kamper siden 2021.har regnet seg frem til at Pearson har gjennomsnittlig 1,20 poeng per kamp, sesongens 18 poeng på 14 kamper viser ikke at denne trenden vil endre seg.På søndag kom bekreftelsen på at Pearson er ute, assistenttrener Curtis Fleming tar over som vikar.

LIVE: Manchester United - Manchester City Skuffet ekspert:Erling Braut Haaland (23) starter for Manchester City mot Manchester United søndag ettermiddag. Fotballekspert Jamie Carragher (45) mener Erik ten Hag (53) ikke har klart å få noe særlig mer ut av de røde djevlene enn det Ole Gunnar Solskjær (50) gjorde. Les mer ⮕

Haaland sendte City i ledelsen - VAR-situasjon skaper reaksjonerErling Braut Haaland sendte Manchester City i ledelsen i Manchester-derbyet, men straffesituasjonen skaper reaksjoner. Les mer ⮕

Haaland-dobbel og målgivende da City herjet mot byrivalenMANCHESTER (Man. United – Man. City 0–3) Erling Braut Haaland (23) var Manchester Uniteds store mareritt i byderbyet på Old Trafford. City og nordmannen påførte byrivalen en aldri så liten ligakrise. Les mer ⮕

Mener Everton og Manchester City forskjellsbehandles av Premier League:Mens Everton risikerer kjempestraff, er det blitt stille rundt Manchester Citys 115 anklager. Les mer ⮕

Manchester City-stjernen Julián Álvarez ønsket av Real Madrid og BarcelonaManchester City-spissen Julián Álvarez har imponert storklubbene med sine prestasjoner denne sesongen. Real Madrid og Barcelona er begge interessert i å signere argentineren, men Manchester City krever en prislapp på minst 80 millioner pund. Les mer ⮕

Manchester City setter prislapp på AlvarezManchester City har satt en prislapp på 80 millioner pund for å slippe Alvarez, som har vekket interesse fra flere storklubber, inkludert Real Madrid. Les mer ⮕