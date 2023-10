Så mye penger kommer vi til å bruke på julehandelen:

I kroner er dette en økning fra i fjor, men det skyldes hovedsakelig prisøkningen, ifølge Linda Vist, bransjedirektør for handel i NHO.– Norske forbrukere kjenner renteøkninger og inflasjon på kroppen, og vi har i lang tid sett at de må prioritere hardere. Dette vil gi utslag også på årets julehandel, sier Vist.Vist forteller at forbrukerne nå i større grad benytter seg av salg og tilbud i forbindelse med Black Week i november.

– November spiser stadig andeler av den totale julehandelen og nærmer seg desember i størrelse, sier Vist. – Dette drives primært av netthandel, samt av Black Friday som har blitt utvidet til Black Week og for enkelte: Black Month.

BLACK FRIDAY: Stadig flere benytter seg av tilbudene i november måned, i forbindelse med Black Week og Black Friday. Foto: Anna Walderhaug / TV 2– Forbrukerne vil nok begynne julehandelen tidlig for å kunne planlegge godt, og samtidig sikre seg gode tilbud. Derfor vil Black Week være ekstra viktig i år, forteller Vist.Det er lett å la seg rive med når det er salg, spesielt når det er juletider. headtopics.com

I tillegg mener hun at alle bør sjekke nettsidene som sammenligner priser. På den måten kan du finne ut av om tilbudet faktisk er et godt tilbud.– Mange butikker setter opp prisene i forkant av november for at det skal se ut som et godt tilbud. Derfor bør man legge inn litt ekstra innsats for å finne ut om det faktisk er billigere, sier Incedursun.

Hun legger også til at det burde være større aksept for å være kreativ med julegavene i år, når flere sliter økonomisk. – Hos oss har vi bestemt at de voksne ikke kjøper gaver til hverandre. Vi koser oss med en god julemiddag, og det er mer enn bra nok.– Som forbruker har man også gode rettigheter på bruktmarkedet. Man kan finne mange fine julegaver på Finn, sier hun. headtopics.com

