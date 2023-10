Søket etter gjerningsmannen fortsetter

Ifølge AP sto politifolk torsdag utenfor boligen nær Bowdoin i Maine og ropte at en person inne i boligen skulle overgi seg.

TV-folk på stedet ble bedt om å skru av lysskjermene de hadde med seg før politiet begynte å rope i en megafon.Politiet, FBI, hundepatruljer og nasjonalgarden er involvert i jakten på den mistenkte.– Politiet har satt opp sperringer noen hundre meter unna huset. Vi kan høre et helikopter som sirkler over oss, melder Ask fra stedet.

Det var onsdag at en mann åpnet ild på to steder i Maines nest største by Lewiston. 18 ble drept og 13 såret. Politiet har identifisert den antatte gjerningsmannen som 40 år gamle Robert Card. Politiet oppgir at han er en våpeninstruktør ved et treningssenter på en militærbase i Saco i Maine. headtopics.com

PÅ FRIFOT: Det mistenkte gjerningsmannen er fortsatt på frifot etter at han drepte 18 personer i Maine i USA onsdag kveld. Foto: AFP/NTB Han var ifølge politiet innlagt på en psykiatrisk institusjon i to uker sommeren 2023. Det fremgår ikke detaljer om hva slags behandling han fikk eller hvorfor han var innlagt, men i notatet står det at Card hadde sagt at han «hørte stemmer og trusler om å sprenge» militærbasen. Hundrevis av politifolk har jaktet på ham torsdag.

