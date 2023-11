Søker gjerningsperson etter knivstikking

Meldingen om knivstikkingen på Selbak i Fredrikstad kom til politiet klokken 14.15. Hendelsen skjedde utendørs. Politiet er på stedet med store styrker, ifølge Fredriksstad Blad.. Politiet har ikke fått tak i noen gjerningspersoner, men det var vitner til hendelsen og disse blir avhørt onsdag ettermiddag.. - Vi har et godt håp om å identifisere gjerningspersonene, sier innsatsleder Frode Petersen til FB.. (Dagbladet / NTB).

