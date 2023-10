Rystet av bildene

I vår var superparet Mikaela Shiffrin og Aleksander Aamodt Kilde blant de 142 utøverne som krevde øyeblikkelig klimatiltak fra Det internasjonale skiforbundet (FIS).. Blant forslagene var å flytte sesongstarten til slutten av november.. De ble - i første omgang - ikke hørt, og før helgas verdenscupåpning i Sölden raser miljødebatten på nytt..

Dagbladet overvar en digital pressekonferanse med Shiffrin torsdag ettermiddag:. - Det har ikke vært mye snø her, innrømmet den amerikanske stjerna.. Hun snakket også om brevet under et Atomic-treff for noen uker siden. Der gjentok hun ønsket om å utsette sesongstarten:. - Er dette et godt tidspunkt for å starte sesongen? Neppe. Kalenderen burde bli forandret.. Det er tydelig at bildene og jobben som blir gjort splitter miljøet:.

Les mer:

dagbladet »

Opplysninger til VG: Braathen kaller inn til egen pressekonferanseLucas Braathen holder egen pressekonferanse i Sölden, for å snakke om konflikten med skiforbundet. Les mer ⮕

Sjekk hele troppen til verdenscupåpningen i alpint: Alpinsjefen til TV 2: Varsler Braathen-botLucas Braathen (23) er med i Skiforbundets uttak til verdenscupåpningen i alpint i Sölden i helgen, men har blitt varslet om en bot som følge av reklamekampanjen med svensk klesmerke. Les mer ⮕

Slovakia bistår i norsk våpenstøtte til UkrainaSlovakia kommer ikke lenger til å gi våpen til Ukraina, sier landets nye statsminister Robert Fico. Les mer ⮕

Kritisk skadet etter trafikkulykke - tunnel stengtÉn person er fraktet til sykehus etter en trafikkulykke i Hundvågtunnelen i Stavanger natt til fredag. Les mer ⮕

Alle ventet en rask invasjon. Derfor har den latt vente på seg.Hensynet til gislene er én av flere grunner til at Israel ennå ikke har invadert Gaza. Les mer ⮕

- Häcken Svenskene rystet: MåperMolde kjører over den svenske seriemesteren: - Totalt sammenbrudd. Les mer ⮕