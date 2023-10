Politiet i øst melder fredag kveld at de rundt klokken 20.40 rykket ut til en utforkjøring i Ullensaker.

Tsarjov er innlagt på intensivavdeling, melder statlige russiske nyhetsbyråer, som siterer Vladimir Rohov, en russisk-innsatt leder i Zaporizjzja-regionen i Ukraina, som er under russisk kontroll.Kilder fortalte til nyhetsbyrået Reuters i fjor at Russland planla at Tsarjov skulle lede en russiskkontrollert regjering i Ukraina etter invasjonen i februar i fjor.

Til Reuters sier den palestinske mobiloperatøren Jawwa Mobile at både telefon- og internettlinjer er nede på Gaza.Samtidig som luftangrepene pågår melder Al Jazeera og BBC om fremgang i forhandlingene mellom Israel og Hamas, som skjer med bistand fra Qatar.viser til «en kilde med kjennskap til forhandlingene» som opplyser at det nå er framdrift i samtalene om våpenhvile og fangeutveksling mellom Israel og Hamas, og at Qatar mekler. headtopics.com

Pengene brukte han angivelig til å gjennomføre risikable investeringer, kjøpe luksusbolig, delta i en stjernespekket PR-kampanje og foreta store donasjoner til politiske og veldedige formål via hedgefondet Alameda Research. Rettssaken mot ham startet 3. oktober. Han er tiltalt for svindel etter at kryptobørsen FTX kollapset i november i fjor. (NTB)Statens vegvesen har funnet plastklips på en strand i Haugesund-området.

Under nylige tester ble det funnet og samlet opp små mengder med rester av koblingsklips, opplyser Statens vegvesen. Den lille enklaven er fire mil lang og huser 2,3 millioner mennesker. Det er ett av verdens tettest befolkede områder, og i forkant av krigen betegnet FN 1,7 millioner av områdets innbyggere som flyktninger. headtopics.com

