Ryanair fraktet 13,6 millioner passasjerer i mars 2024, viser tall fra det irske lavprisflyselskapet onsdag. Dette er opp (8 prosent) fra 12,6 millioner passasjerer i samme måned i fjor. Europas største flyselskap målt i antall passasjerer hadde en gjennomsnittlig kabinfaktor på 93 prosent i måneden som gikk, akkurat som i mars 2023.Markedet reagerer med å sende aksjen opp drøye prosenten så langt i dagens handel på Dublin-børsen.

Onsdagens tall kommer uken etter at Ryanair-sjef Michael O'Leary kommenterte utviklingen i Boeing, der David Calhoun har varslet sin avgang innen utgangen av året. Samtidig er Stephanie Pope annonsert som ny sjef for den kommersielle trafikken, en utnevnelse som gjør henne til en av kandidatene til toppjobben. – Nei, nei, nei. Vi vil ha henne i Seattle, sa han ifølge– Boeing er som et stort, tohodet monste

