Rusya Büyükelçiliği, Norveç'teki anma töreninde yaşanan krans olayını kınadı

Krangelen oppsto etter at den russiske generalkonsulen, Nikolaj Konygin, trosset oppfordringene om å ikke holde markering ved Frigjøringsmonumentet ved 79-årsjubileet for sovjetisk frigjøring av den norske grensebyen.skal ordfører Magnus Mæland (H) ha blitt rasende over kransestuntet, og valgt å flytte bort den russiske kransen.

– Det er et eksempel på russofobi, mangel på respekt og nedsetting av minnet over frigjøringssoldater. Det ser ut at ikke bare hukommelse, men også samvittighet er fortapt, skriver Russlands ambassade i Norge i uttalelsen sin.

Kranse-krangel tvinger Norges ambassadør inn på teppet i Moskva

Norges ambassadør til Russland, Robert Kvile, ble fredag kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter en krangel om en krans i Kirkenes.

