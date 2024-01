Russlands utenriksminister avviser påstander om presidentskifte i USA

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov avviser påstander om at Kreml og Vladimir Putin satser på et presidentskifte i USA etter valget 5. november.

– Utfallet av valget i USA er ikke noe vi bruker mye tid på, sier Lavrov i et intervju med det statlige mediekonglomeratet – Jeg er ikke i tvil om at president Putin vil foretrekke en amerikansk president som er mer konstruktiv mot Russland, og som forstår viktigheten av dialog, sa Dmitrij Peskov i et eksklusivt intervju med Flere eksperter hevder det motsatte av Lavrov, nemlig at Russlands president Putin sterkt ønsker seg et skifte og en Donald Trump-seier i årets presidentvalg. Seniorforsker Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) er blant dem. – Om Donald Trump vinner i 2024, antar jeg at Vladimir Putin vil skru opp intensiteten i krigen mot Ukraina fordi han får fornyet tro på seie





