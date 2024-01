Russlands president Putin erklært å ha utmerket helsetilstand

SVART BELTE: Russlands president Vladimir Putin er kjent for å blant annet være en judoentusiast. Bildet er fra 2019, da han deltok på en økt med landets judolandslag i Sotsji. Etter Russlands invasjon av Ukraina ble han ekskludert fra Det internasjonale judoforbundet og fikk det svarte beltet sitt inndratt. President Vladimir Putins helsetilstand er «utmerket», erklærte en russiske lege under et folkemøte onsdag.

Putin er for tiden på valgturné i Russland, og det var under besøk i den fjernøstlige regionen Tsjukotka at helsen hans ble tema foran de fremmøtte. Legen Denis Kloss er avdelingsleder ved distriktssykehuset i Tjukotka. – Han har munter stemme og en munter gange. Måten han formidler på er lett forståelig. Ingen politiske ledere i andre land er i nærheten, sa Kloss, ifølge det statseide nyhetsbyrået Rykter om Putins helse har versert i flere å





