Russlands forsvarsminister i Kina – kom med advarsel til Vesten

– Den vestlige linjen om stadig eskalering i konflikten med Russland medfører trussel om direkte militært sammenstøt mellom atommakter, en situasjon som vil gi katastrofale konsekvenser, sa han under et besøk i Kina mandag, ifølge det russiske statlige nyhetsbyrået Tass.

Den russiske forsvarsministeren er i Kina for å delta på den årlige kinesiske sikkerhets- og forsvarskonferansen Xiangshan Forum i Beijing. Det kinesiske statlige nyhetsbyrået Xinhua opplyser at forsvarsministre fra 22 land og militærtopper fra 14 land deltar på årets konferanse.

Under konferansen sa Sjojgu at Nato driver styrkeoppbygging i Stillehavsregionen under dekke av «et ønske om dialog», skriver Tass.beskriver den russiske offensiven som «en ubestridt fiasko». De hevder Russland kun har vunnet noen trelinjer på flankene av fronten. headtopics.com

De hardeste kampene pågår i den ukrainske byen Avdijivka i Donetsk fylke, og byen har vært sentrum for frontlinjen i øst de siste ukene, ifølge nyhetsbyrået AFP.

