Russland vil på forskningstokt på norsk sokkel. «Spionskip», ifølge ekspert

Russland søker nå om at forskningsskipet «Akademik Mstislav Keldysj» skal få gjennomføre et forskningstokt i havområdet der vi blant annet finner Snøhvit-feltet, Goliat-feltet og fiberkabelen til Svalbard, i perioden 4. november til 18. desember.

