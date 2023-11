Russland trapper opp i Arktis: Beskylder Norge for hemmelig våpenutvikling

Ifølge flere forskere føyer episoden seg inn i et mønster, der Russland bruker symboler og religion til å forsøke å gjøre hevd på nye områder i nord. – De forsøker å sette det inn i en kontekst der dette egentlig er hellig russisk land. Som de har gjort veldig mange andre steder i Arktis fra før, sier Karen-Anna Eggen ved Institutt for forsvarsstudier.norske myndigheter for å ha startet et samarbeid med USA om å bygge et hemmelig laboratorium på Bjørnøya til en kostnad på over en milliard kroner.

Han bekrefter at instituttet går med planer om å pusse opp værvarslingsstasjonen, der det i dag jobber ni personer, men blir opprørt når han hører beskyldningene som nå kommer fra øst. Derfor er det all grunn til å ta disse signalene alvorlig, sier Alina Frolova, som er forsker og nestleder ved Centre for Defence Strategies i Kyiv.

