Russland: Raser mot Kirkenes-ordfører

Norges ambassadør til Russland har blitt kalt inn på teppet av det russiske utenriksdepartementet, etter at en krangel oppsto mellom ordføreren i Sør-Varanger og den russiske generalkonsulen, under en kransenedleggelse i Kirkenes på onsdag.. Det var Barents Observer som først omtalte saken..

- Den norske ambassadøren ble strengt advart om at det var fullstendig uakseptabelt å begrense rettighetene til russiske representanter til å holde minneseremonier, skriver russisk UD i pressemeldingen.. Refser generalkonsulenMæland kom med sin egen kritikk av oppførselen til den russiske generalkonsulen.. - Sånn her oppfører man seg ikke. Man skal ha respekt for at Sør-Varanger kommune har lagt ned en offisiell krans på frigjøringsmonumentet.

Les mer:

dagbladet »

Meier ned politikeren: - SkremmendeNederlandske politikere raser etter paraplyvolden som rammet den kontroversielle partilederen Thierry Baudet. Les mer ⮕

Riggaksje raser etter pengeinnhentingProsafe-aksjen steg på det meste til over 250 kroner i fjor etter tilstrømming av profilerte investorer. Nå hentes penger til 60 kroner. Les mer ⮕

Influenser Stine Hartmann: Raser etter taco-forespørsel: - Mest lavmål-mailen jeg har fåttInfluenser Stine Næss-Hartmann reagerer sterkt på hvordan et mulig taco-samarbeid ble presentert. PR-byrået beklager og sier det var en feil. Les mer ⮕

Nyhetsstudio - Raser mot VestenSiste nytt fra Dagbladet: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan går torsdag hardt ut mot Israels angrep på Gaza og vestens håndtering av konflikten. Han omtaler angrepene so... Les mer ⮕

Raser mot Vesten: - Overskrider selvforsvarTyrkias president Recep Tayyip Erdogan går hardt ut mot Israels angrep på Gaza og vestens håndtering av konflikten. Les mer ⮕

Raser mot matingsforbud: - Vi sulter fugleneBergen er den eneste kommunen i landet der det er ulovlig å mate fugler. Nå har hundrevis signert for å få fjernet forbudet. Les mer ⮕