Under et møte med Russlands religiøse ledere onsdag, plasserte Vladimir Putin seg nok en gang med enorm distanse fra sine møtedeltakere.. Presidenten selv satt på langsiden av det firkantede bordet alene, med de 12 overhodene for religiøse institusjoner sittende tett i tett på motsatt side.. Rådgiver for Ukrainas innenriksdepartement, Anton Gerasjtsjenko, er en av dem. På X, tidligere kjent som Twitter, sammenlikner han bordet med et svømmebasseng..

Imidlertid sier eksperter at det ikke er noen grunn til å tro at presidentens helse er særlig dårlig.. I et intervju med The Independent uttaler James Nixey, en Russland-ekspert tilknyttet Chatham House, at de ferske ryktene fra Telegram trolig er desinformasjon.. - 71 år er den gjennomsnittlige forventede levealderen for russiske menn, men han er ikke en gjennomsnittsmann.

