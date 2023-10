Russland lider store tap i angrepet mot Avdijivka

Russland skal ha hatt sin største «tapsdag» i løpet av krigen i et angrep mot byen Avdijivka 19. oktober, ifølge Kyiv Independent.

Oberstløytnant Trygve Smidt ved krigsskolen mener årsaken til tapene kan være dårlig trente russiske styrker, fordi Russland har mistet mange offiserer.De siste ukene har Russland startet en ny offensiv mot Ukraina. Den har ikke gått etter planen, ifølge flere medier.De hardeste kampene pågår i den ukrainske byen Avdijivka i Donetsk fylke, og byen har vært sentrum for frontlinjen i øst de siste ukene, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Det omfanget vi har sett indikerer at det er minimum én brigade med ferske styrker i nord og sør i byen, sier Smidt til VG.– Det virker som de russiske styrkene er dårlig trent. Grunnen til det er at styrkene deres har blitt tynnet ut og at de har hatt store tap på offiserene sine – som har blitt sendt til fronten. Dermed har kvaliteten på styrkene blitt redusert. headtopics.com

Disse bildene fra Avdijivka er frigitt av ukrainsk politi tirsdag denne uken. Det er ikke spesifisert når bildene ble tatt. Bildene viser store ødeleggelser i Avdijivka by:– I tillegg har de kjempet her siden 2014, og det var i dette området Ukraina forventet at Russlands hovedangrep skulle komme i februar 2022. Det betyr at ukrainerne er godt forberedt på kamper i Avdijivka.– Ting tyder på at de har greid å omdirigere tilstrekkelig med artilleri til å svare.

