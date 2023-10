Russland-kjenner: - Enormt sinne

En gruppe demonstranter stormet søndag rullebanen ved flyplassen Makhatsjkala i Dagestan - angivelig på jakt etter israelere på et fly fra Tel Aviv.. Russiske medier hadde før flyplass-stormingen meldt om flere antisemittiske aksjoner i Nord-Kaukasus i løpet av helga, og israelske myndigheter har uttrykt dyp bekymring for utviklingen..

Samme dag som en av koranbrenningene lot Vladimir Putin seg avbilde i en moské i Dagestan, der han kom med et stikk til Sverige.. NRK har også omtalt dokumenter som kan tyde på at russisk etterretning la planer for en påvirkningskampanje, blant annet med bruk av falske demonstrasjoner, med utgangspunkt i koranbrenningene.. - Det pisket opp stemningen, og spredte en del av Kremls fortelling om Vladimir Putin som alle muslimers venn, sier Færseth..

Foreldre fortviler over kraftige kutt i friskolene: – Har fått det enormt mye bedre herLARVIK/SANDEFJORD (VG) Regjeringen vil kutte støtten til friskolene med en halv milliard kroner i løpet av fem år. I Vestfold frykter flere friskoler for fremtiden. Les mer ⮕

