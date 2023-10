- Russland henretter sine egne

Det hvite hus hevder de har opplysninger om at Russland henretter soldater som nekter å følge ordre i Ukraina-krigen, ifølge en uttalelse fra Det hvite hus..

- Vi har informasjon om at det russiske militæret faktisk har henrettet soldater som nektet å følge ordre, sa John Kirby, som er talsmann for USAs nasjonale sikkerhetsråd, til journalister torsdag.. Kirby hevder at de russiske offiserene truer hele enheter av soldater.. - Vi har også opplysninger om at russiske militærledere truer med å henrette hele enheter hvis de prøver å trekke seg tilbake fra ukrainsk artilleriild, sa han videre..

