– Russland har helt klart undervurdert ham

Det er over 600 dager siden Russland gikk til fullskala invasjon i Ukraina. Men der Kreml og president Putin håpet på en rask «spesialoperasjon», sa ukrainerne nei. Putins krigsplan slo feil. En viktig grunn til det, er

Det sier statsviter Helge Blakkisrud til Dagsavisen om Ukrainas president. Han er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi). Få uker etter invasjonenOg fortsatt har den ukrainske presidenten beholdt støtten, mener Russland-eksperten.

Blakkisrud støttes av John Færseth, som er aktuell med boken «Spesialoperasjon. Ukraina og Russland 2004-2023». – En ting var at Zelenskyj ble en samlende figur i Ukraina. Han ble et samlende symbol på motstand, fra den første talen han holdt. Men han ble også et veldig viktig symbol for å mobilisere støtte i utlandet, tilføyer han. headtopics.com

Som flere eksperter har gjort tidligere, trekker Blakkisrud og Færseth fram Zelenskyjs styrker som kommunikator. – Talene Zelenskyj har holdt siden invasjonen har vært viktige for å samle og mobilisere. Skuespillererfaringen hans hjelper selvsagt, men som statsoverhode er jo nettopp det å inspirere og samle en viktig del av jobben i en slik situasjon. Så den gjør ham bare mer skikket, supplerer Færseth.– Da Zelenskyj ble valgt til president, tror jeg man var veldig usikre i Kreml. Man visste ikke hvem dette var.

