Russland bekrefter: Ny sjef for luftforsvaret

Flere statlige russiske medier meldte om utnevnelsen forrige uke, med henvisning til ikke navngitte kilder. Nå melder Tass om en bekreftelse fra det russiske forsvarsdepartementet.. Generaloberst Viktor Afzalov har hatt stillingen på midlertidig basis siden august, da «general Armageddon» - Sergej Surovikin - fikk sparken.. Generalen ble anklaget for å ha støttet den nå avdøde Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin i hans opprør i slutten av juni..

Han skal imidlertid ha blitt løslatt i dagene etter den tidligere Wagner-sjefens død.. Telegram-kanalen VChK-OGPU, som er kjent for å ha kilder i Russlands sikkerhetstjenester, har hevdet at Surovikin inngikk en avtale med russiske myndigheter som gjorde løslatelsen mulig.. I midten av september meldte russiske statsmedier at han hadde dukket opp igjen i Algerie - angivelig på jobb for det russiske forsvarsdepartementet.

