Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu (til høyre) i samtale med Kinas nest øverste militære leder Zhang Youxia (i midten) under åpningen av Xiangshan Forum mandag.medfører trussel om direkte militært sammenstøt mellom atommakter, en situasjon som vil være fylt med katastrofale konsekvenser, sier Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu, ifølge det russiske statlige nyhetsbyrået Tass.

-krigen til Stillehavsregionen. Nato bedriver styrkeoppbygging i Stillehavsområdet under dekke av å imponere om et «ønske om dialog», hevder han. Uttalelsene kom mandag i Beijing, der Sjojgu deltok på den årlige kinesiske sikkerhets- og forsvarskonferansen Xiangshan Forum.Kina, som for tiden ikke har noen forsvarsminister etter at Li Shangfu fikk sparken i forrige uke, er representert ved landets nest mektigste militære leder, general Zhang Youxia.– Idet vi ser oss rundt om i verden i dag, dukker det opp stridssaker på rekke og rad. Krigssmerte, kaos, opprør og tap av liv brer om seg, sa Zhang.

– Men, noen land, av frykt for at verden kan stabilisere seg, velger med vilje å skape kaos, blande seg i regionale saker, andre lands interne affærer og fremkalle fargerike revolusjoner, sa han. – De graver ned nagler over alt, av hensyn til sine egne egoistiske interesser. De skaper mange kunstige geopolitiske konflikter, og preker deretter om upartiskhet mens de egentlig favoriserer én side, noe som gjør regionale situasjoner kompliserte og vanskelige, la den kinesiske militærtoppen til. headtopics.com

– Bak kulissene deler de ut kniver og tenker ikke på at folk provoseres inn i kriger, noe som gjør at de sikrer seg at de er de eneste som drar nytte av kaoset, sa Zhang.Det kinesiske statlige nyhetsbyrået Xinhua opplyser at forsvarsministre fra 22 land og militærtopper fra 14 land deltar på årets konferanse, det høyeste antallet siden det første arrangementet i 2006.

