Russiske youtuberen gir innblikk i hva vanlige russere tenker om Putin og krigen

Den røde plassen er pyntet til jul, og livet går tilsynelatende som vanlig i Russlands hovedstad. Men hva tenker russerne egentlig om situasjonen? Det er ikke så ofte man får innblikk i hva vanlige russere tenker om Putin, krigen og verdenssituasjonen generelt. Men den russiske youtuberen Daniil Orain får ofte overraskende ærlige svar fra folk på gata i Moskva. 23-åringen forteller til TV 2 at han anser seg selv som «YouTube-journalist».

Han er kjent for å stille det man i Russland kaller «provoserende spørsmål». Krigen i Ukraina har forverret ytringsfriheten i Russland. All kritikk av Russlands krigføring og militære regnes som forræderi og kan straffes med mange års fengsel. Borgere trues til taushet med fengselsstraffer og bøter. Det stiller krav til hvordan Orain presenterer videoene sine





