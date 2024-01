Russiske medier fremstiller Norge som en trussel

Russiske, statlige medier har noen ganger et litt alternativt forhold til virkeligheten. Nylig omtalte Nettavisen at det russiske nyhetsbyrået RIA hadde en sak med overskriften: «'Vi vil slåss med Russland.' Storbritannia tillater at Nato-tropper går inn i Ukraina» Saken baserte seg på langt mer nyanserte uttalelser fra en britisk ekspert som var tatt helt ut av kontekst, sa den norske sjefsforskeren Kristian Åtland til Nettavisen den gang.

– Russland forsøker å rettferdiggjøre sin angrepskrig i Ukraina ved å fremstille den som en «forsvarskrig», og ved å vise til en angivelig militær trussel mot russisk territorium fra ukrainsk og/eller vestlig side, la Åtland til. Norge i søkelyse





Nettavisen » / 🏆 1. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Det kan hende Norge bør samarbeide mer, ikke mindre med RusslandLes kronikken.

Kilde: Aftenposten - 🏆 31. / 51 Les mer »

Kinas betydning for Russland og konsekvensene av et forsterket strategisk partnerskapKinas betydning for Russland og konsekvensene av et forsterket strategisk partnerskap mellom Kina og Russland blir ofte oversett. Før Ukraina-krigen var det få som fremhevet Kinas støtte til Russland. Mange trodde Kina ville distansere seg fra Russland etter invasjonen av Ukraina. På samme måte er det nå mange som overser Kinas rolle i å understøtte Russlands krigføring. Få vektlegger Kinas betydning for å gjenreise Russland militært når krigen før eller senere tar slutt.

Kilde: Aftenposten - 🏆 31. / 51 Les mer »

Lans busskjøp kostet en milliard 2024-kroner – nå er bussene vraketNettavisen fant en rekke busser stående nedsnødd på parkeringsplasser.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

Erling Braut Haaland er «Årets sportsnavn» i NettavisenPremier League-gull. FA-cup-gull. Champions League-gull. Toppscorer i to av de største turneringene i verden. 2023 er et år Erling Braut Haaland aldri vil glemme.

Kilde: NettavisenSport - 🏆 21. / 51 Les mer »

Snøkaoset herjer på Vestlandet: Oppgradert farevarsel– Man kan absolutt kalle dette ekstremvær, sier statsmeteorolog til Nettavisen.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

Hvert sekund teller Slik jakter de på russiske dronerKYIV (TV 2): Hver eneste natt sender Russland selvmordsdroner og missiler inn mot ukrainske byer og tettsteder. Da er det opp til dronejegerne å stanse dem i tide. TV 2 ble med en av spesialavdelingene på jakt.

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »