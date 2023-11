Russisk missil treffer soldater i Ukraina

Et russisk missil skal ha truffet en forsamling av soldater i Zaporizjzja i Ukraina, og det meldes om at minst 22 soldater mistet livet i angrepet. Det skriver en rekke ukrainske medier, deriblant Suspilne, Ukrainas nasjonale kringkastingsselskap. Kringkasteren skriver at de har fått hendelsen bekreftet av to kilder i det ukrainske forsvaret. Den ukrainske nettavisen Ukrayinska Pravda skriver at de har fått bekreftet hendelsen av Viktor Mykyta, guvernør i Zaporizjzja.

- Jeg ber alle landsmenn, lokalsamfunn, gründere i offentlige serveringssteder om å avstå fra underholdningsarrangementer, konserter og liknende de neste dagene, uttaler Mykyta til nettavisen. Det ligger flere bilder som hevdes å være fra angrepet på sosiale medier, men bildene har ikke blitt bekreftet av offisielt hold

