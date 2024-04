Russisk medieleder støtter brutal behandling av terrorister

Hun avslutter sin argumentasjon med: – Dette er ikke Norge. Minst 145 mennesker ble drept i terrorangrepet mot konserthuset «Crocus City Hall» i utkanten av Moskva. Fire menn, alle med bakgrunn fra Tadsjikistan, er fengslet for selve terrorhandlingen. De ble pågrepet i Brjansk-regionen kort tid etter tragedien i konsertsalen. Deretter dukket det opp videoer der noen av disse karene ble hardt behandlet av politi og sikkerhetsorganer.

En av videoene viste den ene mannen bli utsatt for elektriske støt mot kjønnsorganet, mens en annen video viste en av de mistenkte få en del av øret skåret av. Nå har Margarita Simonjan, Russlands mektigste medieleder og en av Putins fremste våpendragere innen propaganda, tatt til orde for at politifolkene har gjort det rette. – Vi håper at den karen som ikke lot seg stoppe og kuttet av øret, ikke får noe for det, sier hun i et TV-klipp som blant annet er vist på X, publisert av en journalist fra @BBCMonitorin

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:



vgnett / 🏆 6. in NO

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Propagandasjef Margarita Simonjan ut mot Norge: Hyller ørekutting- Dette er ikke Norge, sier RT-sjef Margarita Simonjan.

Kilde: dagbladet - 🏆 2. / 68 Les mer »

Putins mediesjef forsvarer tortur: – Dette er ikke NorgeVladimir Putins sjefspropagandist Margarita Simonjan forsvarer den brutale behandlingen av de mistenkte terroristene.

Kilde: vgsporten - 🏆 18. / 53 Les mer »

Lokal Frp-politiker delte pro-russisk propaganda på Facebook:– Hun deler det som er sentrale, falske narrativ fra russisk informasjonskrig, sier Jørn Sund-Henriksen.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

Raser mot Russlands Nord-Korea-grepSiste nytt fra Dagbladet: Russland la torsdag ned veto mot den årlige fornyelsen av FNs ekspertpanel som overvåker etterlevelsen av sanksjoner mot Nord-Korea. Panelet har den ...

Kilde: dagbladet - 🏆 2. / 68 Les mer »

Raser etter Russlands Nord-Korea-grep- Som å ødelegge et overvåkningskamera for å unngå å bli tatt på fersk gjerning, mener Sør-Korea.

Kilde: dagbladet - 🏆 2. / 68 Les mer »

Russisk skandale i Østersjøen:KALININGRAD: En russisk fisketråler ble truffet av et undervannsmissil mens den russiske Østersjøflåten gjennomførte en øvelse utenfor den russiske eksklaven Kaliningrad 19. mars. Nå forsøker angivelig russiske myndigheter å dekke over hendelsen. Reporter: Edward Stenlund.

Kilde: dagbladet - 🏆 2. / 68 Les mer »