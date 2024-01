Russerne sprer falske nyheter for å svekke Vesten

Russerne sprer enorme mengder falske nyheter over hele verden for å svekke Vesten og styrke russiske interesser. Dette truer det norske demokratiet, mener FFI-rådgiver, som ber Norge lære av svenskene om hvordan vi håndterer russisk propaganda. De siste årene har vi skjønt at russerne driver med utstrakt propaganda- og påvirkningsarbeid.

Hva er egentlig hensikten bak dette? – Hensikten må vi anta er å påvirke samfunnsutviklingen og den internasjonale politiske utviklingen i en retning som i størst mulig grad tjener Russlands interesser. I et russisk perspektiv, med en nullsumtankegang, betyr det å sørge for at Russland får mer makt og innflytelse på bekostning av Vestens.– I russisk doktrine beskrives det som «refleksiv kontroll». Litt forenklet betyr det å påvirke virkelighetsoppfatningen til ulike målgrupper slik at de tenker og handler mest mulig i tråd med russiske interesser. Et eksempel på det er krigen i Ukrain





Dagsavisen » / 🏆 25. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Vesten feiret Jesus – Kina feiret tidenes største massemorderHver gang den avdøde formannen fyller år, dukker de opp som troll av eske.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

Kina øker kull-produksjonen i 2024: – Ødeleggende for Vesten– Den ubalansen kommer til å bety en enorm konkurransesvekkelse for Vesten.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

Russland vil aldri vende tilbake til Vesten, ifølge politikerDen russiske politikeren og forretningsmannen Boris Titov sier at isfronten mellom Russland og Vesten er permanent. Han begrunner dette med den uakseptable kommunikasjonen fra Vesten. Titov innrømmer også at Russland ligger langt bak på flere områder.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

FFI-forsker: Russiske kampanjer påvirker vårt syn på krigen i UkrainaBåde staten, næringslivet og folk flest er svært utsatt for påvirkning fra Russland og andre aktører, advarer FFI-spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen.

Kilde: Dagsavisen - 🏆 25. / 51 Les mer »

FFI-forsker: Russiske kampanjer påvirker vårt syn på krigen i UkrainaBåde staten, næringslivet og folk flest er svært utsatt for påvirkning fra Russland og andre aktører, advarer FFI-spesialrådgiver Eskil Grendahl Sivertsen.

Kilde: Teknisk - 🏆 7. / 63 Les mer »

Anerkjent økonomiprofessor: – Vesten har misforstått KinaMener Kina fortsatt vil være varsom for unødige provokasjoner fra Norge.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »