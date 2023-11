Rune får støtte fra Ruud og resten av tenniskollegene:

De svake resultatene på høsten har gjort at sesongfinalen i Torino også står i fare. Casper Ruud er imidlertid ikke i tvil om at hans skandinaviske kollega vil finne tilbake til storformen. Nordmannen har selv slitt de siste månedene.

– Holger har kommet for å bli. Det er jo ikke sånn at det alltid er lett å finne svar. Både Holger og jeg prøver vårt beste i hver kamp, og enkelte ganger lykkes du bare ikke. Det er vanskelig å forklare, sier Ruud til danske TV 2.

– Jeg er sikker på at Holger kommer til å se tilbake på sesongen når den er slutt for å se hva han kunne gjort bedre. Det må jeg og gjøre. Det er en sesong å lære av, og jeg tror Holger ser på det på samme måte, sier Ruud videre.

Tidligere i oktober ble det klart at tennislegenden Boris Becker er ansatt som ny trener for Rune ut kalenderåret 2023. Verdenstoer Carlos Alcaraz er i likhet med Ruud sikker på at dansken får vist seg fra sin beste side igjen.

– Holger er en spiller med et høyt nivå, så han kommer definitivt til å løse problemet, i den grad man kan kalle situasjonen for det. Mye handler om det mentale, men jeg er sikker på at han har planer om å slå oss alle her i Paris. Vi må passe på, sier Alcaraz, som selv røk ut i 2. runde i Paris Masters.

Rune skal onsdag opp mot Dominic Thiem i 2. runde. Der må han trolig avansere om det skal bli sesongfinale i Torino. Ruud møter Francisco Cerundolo i andre runde. Kampen starter tidligst 15.00.

