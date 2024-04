Det skjer som en del av etterforskningen om hvitvasking og korrupsjon i forbindelse med det spanske fotballforbundets avtale om å legge den nasjonale supercupen til Saudi-Arabia. Nylig ble Rubiales' bolig og kontor gjennomsøkt av spansk politi. Rubiales kom til Madrid på fly fra Den dominikanske republikk onsdag. Rubiales er fra før tiltalt for seksuelt overgrep i forbindelse med det mye omtalte kysset etter VM-finalen i fjor sommer.

Rubiales kysset da stjernespissen Jennifer Hermoso ufrivillig på munnen, og i etterkant åpnet påtalemyndigheten etterforskning mot fotballtoppen.Den italienske galopprytteren Stefano Cherchi (23), som har vunnet over 100 løp i Storbritannia, døde av skadene han pådro seg i et løp i Australia i mars. – Cherchi-familien har med stor sorg kunngjort at deres elskede sønn Stefan døde fredfullt i da

