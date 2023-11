Ørsted skriver ned havvindprosjekter med 45 milliarder kroner

I slutten av august var det snakk om en risiko for 16 milliarder danske kroner i nedskrivninger totalt på selskapets amerikanske portefølje. «Siden den meldingen har det vært ytterligere negative utviklinger på de amerikanske havvindprosjektene, som følge av negative effekter knyttet til leverandørkjeder, høyere renter, og fravær av justering» på kraftprisene på prosjektet Sunrise Wind, skriver selskapet.

Det siste er en referanse til delstaten New Yorks beslutning om å ikke innfri ønsker fra Ørsted, Equinor og BP, blant andre, om bedre vilkår for havvindprosjekter utenfor millionbyen. Den førte til at også Equinor og BP tok nedskrivninger på sine prosjekter, dog ikke på samme størrelse som det tallet Ørsted presenterer for hele sin portefølje onsdag.

– Vi har en sterk tro på at USA trenger havvind for å nå sine mål om utslippskutt, og vi forblir forpliktet til det amerikanske fornybarmarkedet, og setter virkelig pris på myndighetenes arbeid med å støtte oppbyggingen av den amerikanske havvindindustrien. Den betydelige, negative utviklingen knyttet til leverandørkjedeutfordringer, som fører til forsinkelser i prosjektene, og høyere renter, har ført oss til denne beslutningen.

