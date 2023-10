Roy Keane fyrer løs mot Bruno Fernandes: – Jeg ville tatt fra ham kapteinsbindet

– De er på helt forskjellige nivåer. Manchester United-spillerne kommer til kort på alle parametere. Teknisk og taktisk. Det er en lang vei tilbake for dette laget.– Det var en fotball-leksjon. Det var helt utrolig. United visste ikke hva de skulle gjøre, mener den tidligere Manchester City-spilleren i Sky-sendingen.

– Det ser helt skremmende ut. De virker helt fullstendig tom for ideer og verktøy når de skal ut og jage kampen. De ser helt kjønnsløse ut, og de har null entusiasme og null fight, tordner Viaplay-eksperten.

– Manchester City manipulerer de med ball og gjør akkurat som de vil. De spiller gjennom dem og rundt dem. Det er pinlig av Manchester United. Ekstremt imponerende av Manchester City, bedømmer Helland. headtopics.com

På pressekonferansen etter kampen ble Erik ten Hag grillet av journalistene i rundt syv minutter mens han satt på podiet etter ydmykelsen. Da han fikk det siste spørsmålet, om det taktiske valget med å starte med Johnny Evans og Victor Lindelöf på venstreback, ble nederlenderen kraftig irritert.Også i kommentatorboksen gjennom kampen fikk United har medfart.

– La oss være ærlige. Manchester United har blitt totalt overkjørt. Totalt jevnet med jorden, sa Sky Sports-kommentator og tidligere United-spiller Gary Neville.Ekspertene lot seg aller mest sjokkere av nivåforskjellen lagene imellom. headtopics.com

– Forskjellen på lagene på banen er massiv. City har vært bedre i alle deler av spillet, sa tidligere Newcastle-angriper Chris Waddle til– United trenger en real opprydning og å få noen nye spillere inn. Dette viser bare den enorme kvaliteten til City.. De har en måte å spille på. Manchester United ... etter all denne tiden har jeg fremdeles ingen anelse om hvordan de skal spille. Det er en gigantisk bekymring.

