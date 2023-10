Rotterace etter Angel Gomes forlater Manchester United

Spørsmålet er nemlig ikke om Angel Gomes er et stort talent, spørsmålet er bare når gjennombruddet kommer og hva som er den riktige veien videre. Gomes avviste en kontrakt på 25 000 pund i uka, som knapt er til smør på brødet hvis du er profesjonell fotballspiller.

Mandag avslørte Solskjær mandag at Gomes sannsynligvis ville gå bort fra Old Trafford når kontrakten hans går ut 30. juni, til tross for at han først hadde håp om at United kunne komme til en avtale med deres yngste Premier League-spiller noensinne.

Siden Gomes fikk sin debut i mai 2017 har det bare blitt ni kamper for førstelaget. Manglende spilletid er hovedårsaken til at han vil bort. – Noe av den manglende spilletiden kan den engelske fotballspilleren skylde på seg selv, han har tidelig presset på for mer spilletid med «trussel» om å ikke forlenge som virkemiddel. De fleste managere velger å bruke dedikerte spille de vet de har også i fremtiden. headtopics.com

