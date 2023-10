Roser Erling Braut Haaland: - Han er bedre på det han ikke var så god på

Braut Haaland passerte Real Madrid-legenden Ferenc Puskás på onsdag og har nå totalt 37 Champions League-scoringer hittil i karrieren.– Han er kanskje ikke i hundre prosent form, men 94, 95, 96 – det holder lenge, innleder TV 2-ekspert Morten Langli.

– Han blir stadig bedre på det han ikke var så god på før. Det offensive hodespillet er blitt utrolig mye bedre. Han vinner dueller og header ballen på og i mål. Han timer opphoppet riktig. Haaland er blitt bedre feilvendt, og i helgen scoret han mål fra utenfor 16-meteren. Det gjør han veldig sjelden, men han har tilslaget som skal til. Tenk hvor uforutsigbar han blir når han kan gå inn og dra på med høyre, sier Langli.

– Han er stinn av selvtillit. Det så ut som det var verre for faren, legger Langli til og tenker på straffesparket som nesten ble reddet. Konfrontert med at Braut Haaland nå har flere strenger å spille på, svarte manager Pep Guardiola slik:

– Han er en utrolig spiss. Jeg kan ikke lære ham å avslutte med hodet eller høyrefoten, men vi kan lære ham å involvere seg mer i spillet. Jeg ønsker ikke at han bare skal være i boksen for å score. Det gjør vi uansett. Vi vil at han skal ha flere involveringer. Da kommer han mer inn i kampen, og da vil han også bli mer produktiv, sier Guardiola til TV 2.

Etter 45 frustrerende minutter løsnet det for Braut Haaland etter pause. Det gjorde nok godt etter fem Champions League-kamper uten scoring. – Det han holder på med er ikke normalt. Det er ikke normalt å score så mye hele tiden. Den selvtilliten du har som ung vil etter hvert balansere seg litt. Det går opp og ned, og jeg synes han takler det ekstremt bra, sier Solveig Gulbrandsen.– Nå synes jeg at vi prater litt for mye om at det er press på Braut Haaland, Selvfølgelig er det press på ham, men dette her må han takle.

