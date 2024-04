Onsdag formiddag sprakk nyheten om at Rosenborg tar imot Manchester United på Lerkendal 15. juli. – Jeg ser alltid alle Rosenborgs kamper i løpet av et år. Men i år blir det nok ett unntak. Det er om å gjøre å få ungene på Lerkendal før Premier League tar dem. – I et langsiktig perspektiv er dette å skyte seg selv i foten, skriver tidligere talsperson i Kjernen Kenneth Kjelsnes på TIL NORGE: Manchester United kommer tilbake til Norge og skal spille treningskamp mot Rosenborg på Lerkendal 15.

juli. Foto: Molly Darlington / Reuters / NTBSupportergruppen spretter ikke champagnen etter Manchester United-nyheten. – Det første man kan si er jo at det fremstår litt merkelig at man i kjølvannet av en ny markedsstrategi inviterer den største konkurrenten (engelsk fotball, journ.anm.) til egen merkevare til Lerkendal. Sånn sett fremstår det litt underlig, sier Skar til TV 2.Han opplyser at det ikke blir noen organisert synging fra Øvre Øst fra Kjernens sid

