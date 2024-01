Rosenborg-legenden Adrian Strand blir akademitrener

Rosenborg-legenden Adrian Strand har gått inn i en rolle som akademitrener i klubben etter at han var en del av trenerteamet til både Kjetil Rekdal og Svein Maalen. Etter at klubben ansatte svenske Johansson som klubbens nye hovedtrener, ble det bestemt at Strand ikke lenger skal ha en rolle rundt A-laget på Lerkendal. Strand ser dette som en mulighet for sin egen utvikling som trener og leder.





Nettavisen » / 🏆 1. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Kjetil André Aamodt Brutal beskjed: Kjus fikk nokKjetil André Aamodt (52) fikk nylig klar beskjed fra sin tidligere TV-kollega Lasse Kjus (52). - Han orket ikke mer, røper Aamodt til Dagbladet.

Kilde: dagbladet - 🏆 2. / 68 Les mer »

Alfred Johansson (33) åpner opp om reisen mot Rosenborg: - Da la jeg alt annet til sideI starten av 20-årene bestemte Alfred Johansson seg for å gjøre trener av en «veldig dårlig» fotballspiller. Ti år senere er hans oppgave å lede Rosenborg tilbake til toppen av norsk fotball.

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Rosenborg-spiller solgt til HammarbyLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport - 🏆 13. / 63 Les mer »

Alfred Johansson overtar Rosenborg i ruinerRosenborg møter 2024 med en trener de har råd til.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

Strand Larsen med månedens spiller-trippel i CeltaLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport - 🏆 13. / 63 Les mer »

Roar Strand får ny rolle på LerkendalLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport - 🏆 13. / 63 Les mer »