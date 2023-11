Rosenborg kjøper tilbake U21-landslagskeeper

U21-landslagskeeperen ankommer Lerkendal på nyåret og har signert en fireårskontrakt. «Det å få muligheten til å representere Rosenborg, er det største jeg kan oppleve. Jeg er oppvokst i Trondheim og har vært på Lerkendal siden jeg var fire år.

Sandberg har spilt for Stjørdals-Blink siden 2021-sesongen og var en viktig brikke da 2.-divisjonslaget slo ut nettopp Rosenborg i andre runde av cupen i juni. Nå skal trønderen konkurrere om keeperplassen i Rosenborg mot 20 år gamle Sander Tangvik – som har startet de tre siste kampene for RBK.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VGNETT: Sandberg tilbake til RosenborgRasmus Sandberg (22) returnerer til Rosenborg etter tre sesonger i Stjørdals-Blink.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

TV2SPORT: Keepertalent tilbake i Rosenborg: – Større enn å gå til Real MadridLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport | Les mer ⮕

TV2SPORT: Se sending 10.45: Hvem er favoritter til Gullballen neste år?Livestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport | Les mer ⮕

ITAVISEN: Norge må vente til neste årSony har annonsert lanseringen av Elite-hodesett til Playstation og Explore. Elite-hodesettet lanseres i Norge tidlig neste år.

Kilde: ITavisen | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Brutal melding om Manchester Uniteds Mason Mount: – Da er han den nesteManchester United sies å være en klubb der «spillere drar for å dø». Nå slås det alarm om storkjøpet.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

E24: Derfor er neste inflasjonstall ekstra viktig for tusenvisEr næringslivsjournalist i E24. Dekker handelsbransjen, spesielt dagligvare. Skriver også om boligmarkedet og økonomisk politikk, blant annet.

Kilde: e24 | Les mer ⮕