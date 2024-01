Vanskelige økonomiske tider på eiersiden gjør at Rogalands Avis risikerer nedleggelse etter 125 år. Papiravisen vil uansett bli kuttet. – Dagsavisen AS, som vi er en del av, har forsøkt å selge Rogalands Avis siden i fjor høst.

For noen dager siden fikk vi beskjed om at et slikt salg ikke kommer til å skje, sier sjefredaktør Bjørn Sæbø til– Vi håper selvsagt at eierne våre bestemmer seg for fortsatt drift i en eller annen form, men uansett vil det bli færre ansatte hos oss, sier Sæbø og understreker at en endelig avgjørelse ikke er tatt.Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier han har gitt USA beskjed om at han er imot en palestinsk stat etter Gaza-krigen. Det melder Sky News Arabia. Netanyahu sier også at Israel må være i kontroll over hele området vest for elven Jordan, altså områdene som innbefatter okkuperte Vestbredden og beleirede Gazastripe





Hvorfor er spill lette eller vanskelige, og hva betyr det?At et spill er lett eller vanskelig kan bety mye forskjellig.

Statens vegvesen advarer om vanskelige føreforhold – ber bilister utsette kjøreturen

Vanskelige kjøreforhold i nord: – Ikke vært mye tid til pause

EU-presidenten varsler avgang i juli – stiller til valg i parlamentet, skriver belgisk avis

Krevende kjøreforhold skaper trøbbel i romjulstrafikkenDet var vanskelige kjøreforhold på veiene flere steder andre juledag, Det førte blant annet til flere ulykker. Forholdene bedrer seg ikke med det første.

Melder om glatte veier: – Dette må du ta hensyn tilDet er meldt om vanskelige kjøreforhold flere steder onsdag. Statens vegvesen oppfordrer folk til å utsette kjøreturen.

