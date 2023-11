Robbie Williams: - Jeg er sliten

«Etter en 25 år lang solokarriere som har knust alle rekorder, ser Robbie tilbake på sitt yngre jeg og reflekterer rundt et langt liv i rampelyset», heter det i beskrivelsen. STJERNE: Robbie Williams har i løpet av sin karriere toppet listene med flere store hits, blant annet låten «Angels». Foto: Joe GiddensTil den britiske avisenHan beskriver det som «en traumatisk bilkrasj i slowmotion».I dokumentaren får seerne se eksklusive klipp som aldri har blitt sluppet tidligere. Blant annet av artistens alkohol- og rusproblemer i løpet av hans vendepunkt i karrieren – nemlig hans «Take That»-tid.

Han åpner også om den elleville festingen gjennom årene, og innrømmer at det har tæret på helsen hans i senere tid. – Datteren min sier at «pappa er lat». Jeg liker ikke ordet «lat», fordi det var det jeg ble kalt da jeg var yngre. Sannheten er at jeg bare er veldig sliten av alt jeg gjorde mot meg selv på 1990-tallet, og deler av 2000-tallet, forteller 49-åringen.Williams har også stordag i februar, og fyller hele 50 år. I intervjuet legger han ikke skjul på at han kjenner på kroppen at han har blitt eldre.

– Håret er blitt tynnere, testosteronet har forlatt bygningen, det samme med serotonin – og dopamin sa farvel for lenge siden, sier han og fortsetter: – Jeg har brukt opp alle de fine naturlige godsakene. Jeg er i den mannlige overgangsalderen, innrømmer Williams.

