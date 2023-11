Ringes ned om svindelanrop:

Demonstrantene kastet konfetti og holdt frem et skilt, før de raskt ble eskortert ut av vaktene. Stormingen skjedde under gruppedansen til Aslak Maurstad (31) og Joner. Jan-Petter Dahl, som er TV 2s pressesjef, sa følgende etter det ble klart at kanalen anmeldte hendelsen:

Gjerningspersonen er fremdeles på frifot, opplyser operasjonsleder Finn Håvard Aas til TV 2 klokken 16.45. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 14.15.– Politiet jobber alle ressurser opp mot hendelsen, og vi oppsøker aktuelle adresser for vitneavhør, sier Aas.

Nødetatene har flere ganger advart alle bilister som kjører rundt med sommerdekk på det glatte føret, og en fersk rapport fra forsikringsselskapet Gjensidige viser at det er langt fra alle som har skiftet dekk.

Totalt har det kommet inn 830 skademeldinger til Gjensidige på to dager, hvor de ser en særlig økning i kollisjonsskader. Politiet er på en adresse på Bærums Verk etter at en lastebil har sklidd av veien og inn i et bolighus.

