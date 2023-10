Riktig å gi Arbeidstilsynet et større ris bak speilet

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I fjor mistet 28 mennesker livet på jobb i Norge. 25 av de omkomne var norske statsborgere, og alle var menn. Flesteparten døde i bygg- og anleggsvirksomhet. Klemulykker, trafikkulykker og fall var de vanligste ulykkestypene.

Aftenposten har det siste året fortalt flere rystende historier om dødsulykker på arbeidsplassen. Mennesker har mistet livet etter fall fra usikret arbeid flere meter over bakken. En viktig del av å få bukt med useriøse aktører i norsk arbeidsliv, er å sørge for at det ikke lønner seg å gamble med ansattes sikkerhet. headtopics.com

Les mer:

Aftenposten »

Det Tottenham og Arsenal kommer med blir fislete i forhold til det Liverpool planleggerDet er absolutt ingen hemmelighet at den offensive midtbanespilleren Houssem Aouar er svært misfornøyd med hvordan hans klubb Lyon drives om dagen. Les mer ⮕

– Det er ganske feminint her, til tross for at det bor en mann her også– Det lyse badet med marmor og gulldetaljer, kjøkkenet og walk in-garderoben er det som betyr ekstra mye for meg i boligen, sier Kaja-Marie Christensen (32). Les mer ⮕

Gratis, men det er en hakeSamsung gir Galaxy-kundene sin 30 dager med gratis sky-lagring. Kravet er man bruker en Galaxy-enhet og at filen ikke er større enn 100 GB. Les mer ⮕

Bankdirektøren forstår det smerter, men vil ikke bremse rentegaloppenØkte renter og høy inflasjon smerter kundene, men foreløpig ser ikke SR-Banks toppsjef økt mislighold hos lånekundene. - Bankenes tillit er utfordret, advarer hennes banksjefkollega i Hallingdal Valdres. Les mer ⮕

VM helt Andreas Granqvist har spilt fotball hele livet, men nå går det ikke lengerDet er en av Sveriges aller største helter som nå avslutter sin karriere som aktivt fotballspiller. Andreas Granqvist er 36 år gammel og ønsket egentlig å fortsette i klubben det hele startet Helsingborg i noen år til. Les mer ⮕

Politiet måtte inn – trenger tid og romDet er viktig og riktig at politiet oppretter straffesak mot Gjert Ingebrigtsen. Men det er helt avgjørende å holde tungen rett i munnen om hva det betyr - og hva det ikke betyr. Les mer ⮕