Reuters: USA har gjennomført angrep i Syria

USAs president Joe Biden skal ha beordret angrep mot to anlegg i Syria som brukes av den iranske Revolusjonsgarden (IRGC) og grupper som er støttet av Iran, det melder Pentagon ifølge Reuters.

Det israelske forsvaret opplyser at de er klare over en hendelse ved landsbyen Taba, og sier at den fant sted «utenfor vår grense». Al-Qahera siterer kilder på at eksplosjonen har med den pågående krigen mellom Israel og Hamas å gjøre. Det er ikke klart hva som forårsaket eksplosjonen.

Kinas forrige statsminister Li Keqiang er død 68 år gammel, melder det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.Han var statsminister fra 2013 og fram til han ble erstattet Li Qiang i mars i år. En person er fraktet til sykehus etter en bilulykke i Hundvågtunnelen i Stavanger, det skriver politiet i Sør-Vest på X.- Tunnelen vil bli stengt en god stund fremover for åstedsundersøkelser. Både kriminalteknikere og ulykkesgruppen til Statens vegvesen er varslet, skriver politiet. headtopics.com

- Det pågår fortsatt undersøkelser av kriminalteknikere og ulykkesgruppen og vi har et håp om at de skal være ferdig til morgenrushet, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen til Dagbladet.- Det er ingen vitner til hendelsen. Vi er i dialog med vegtrafikksentralen om eventuelle videoopptak av hendelsen. Det er snakk om et kjøretøy og en person som er involvert.

Les mer:

dagbladet »

Nyhetsstudio - MorgennyttSiste nytt fra Dagbladet: • Gjerningsperson fortsatt på frifot etter masseskyting i USA... Les mer ⮕

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕