Reuters: Internett og telefonsignal nede i Gaza

I tillegg fikk to andre soldater alvorlige skader da de ble såret i kamp tirsdag, uttaler IDF videre.USAs president Joe Biden og Jordans kong Abdullah har i en telefonsamtale diskutert det økende behovet for humanitær hjelp til sivile på Gazastripen.

BRYTER: Bolivias president Luis Arce (til venstre) har gjort som tidligere president Evo Morales (til høyre) og brutt de diplomatiske båndene til Israel. Israel og Bolivia gjenopptok diplomatiske forbindelser og utvidet samarbeidet seg imellom i 020. Det skjedde etter at Bolivias daværende venstreorienterte president Evo Morales i 2009 brøt båndene til Israel som følge av landets militæroperasjoner på Gazastripen.

Blinken understreket i en telefonsamtale med Israels president Isaac Herzog nødvendigheten av å gjennomføre tiltak for å redusere skade på sivile, står det i en uttalelse fra utenriksdepartementet i Washington.

– Utenriksminister Blinken reiser fredag til Israel for å delta i møter med medlemmer av den israelske regjeringen. Deretter skal han besøke andre steder i regionen, sier det amerikanske utenriksdepartementets talsmann Matthew Miller.

Formålet er å avskrekke Iran og iranskstøttede grupper som Hizbollah fra å gripe inn i krigen mellom Israel og Hamas. – Dette var den første operative bruken av systemet under denne krigen og var vellykket, sier en talsmann for IDF, Daniel Hagari, i en pressemelding tirsdag kveld.

