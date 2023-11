Reuters: Internett og telefonsignal nede i Gaza

Den første måneden så alt ut til å gå fint, men de siste dagene begynte man å se tegn på at grisehjertet var i ferd med å bli avvist. Mandag døde Faucette. Leger ved det samme sykehuset gjennomførte i fjor verdens første transplantasjon av et genmodifisert grisehjerte. Denne pasienten, 57 år gamle David Bennett, døde etter to måneder.USAs president Joe Biden og Jordans kong Abdullah har i en telefonsamtale diskutert det økende behovet for humanitær hjelp til sivile på Gazastripen.

– To eldre gutter/menn truet dem med kniv til å gi fra seg personlige eiendeler, skriver politiet på X. I en oppdatering klokken 01:30 natt til onsdag opplyser politiet at to peroner er mistenkt og pågrepet i saken. Politiet har søkt etter gjerningspersonene siden tirsdag kveld, og har også satt inn hunder i søket.

BRYTER: Bolivias president Luis Arce (til venstre) har gjort som tidligere president Evo Morales (til høyre) og brutt de diplomatiske båndene til Israel. Israel og Bolivia gjenopptok diplomatiske forbindelser og utvidet samarbeidet seg imellom i 020. Det skjedde etter at Bolivias daværende venstreorienterte president Evo Morales i 2009 brøt båndene til Israel som følge av landets militæroperasjoner på Gazastripen.

Blinken understreket i en telefonsamtale med Israels president Isaac Herzog nødvendigheten av å gjennomføre tiltak for å redusere skade på sivile, står det i en uttalelse fra utenriksdepartementet i Washington.

