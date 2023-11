Reuters: Internett- og telefondekning nede igjen

De to gjentok også viktigheten av å beskytte sivile liv og var enige i at det er viktig å sikre at palestinere ikke blir tvangsfordrevet fra Gazastripen, står det videre i uttalelsen fra Washington. To menn truet de to med kniv til å gi fra seg personlige eiendeler. Tenåringene kom ikke fysisk til skade under ranet. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 23.36.

- Sporingsfunksjonen ledet oss til en adresse. En kar på 19 og en på 24 er på vei inn i arresten, forteller operasjonslederen. Det søramerikanske landet har besluttet å bryte de diplomatiske båndene som en «avvisning og fordømmelse av den aggressive og uforholdsmessige israelske militæroffensiven som gjennomføres på Gazastripen og som truer internasjonal fred og sikkerhet», står det i en uttalelse fra utenriksdepartementet i La Paz.Uttalelsen kom etter at Bolivias president Luis Arce hadde møtt den palestinske ambassadøren til landet, Mahmoud Elalwani.

Forut for tirsdagens uttalelse fra Bolivia hadde Morales kritisert landets regjering og oppfordret den til å bryte båndene til Israel.- Disse ekstra styrkene vil bistå med håndteringen og fjerningen av eksplosiv ammunisjon, med kommunikasjon og gi annen støtte til styrker som allerede er i regionen, sa Pentagon-talsmann Pat Ryder på en pressekonferanse tirsdag.

