Retter kritikk mot TV 2 etter halal-nekt: – Jeg forventet mer fleksibilitet

Ble nektet utenfra informasjonFlere deltakere Nettavisen har pratet med, i tillegg til El Barkani selv, kan fortelle at de i forkant av slakten var i samtaler med produksjonen om slakten kunne gjennomføres på en måte som hadde gjort det mulig for også han å spise av.

Når et dyr skal slaktes, skal det vendes i retning Mekka, Guds navn påkalles (sure 6, 118), strupens hovedpulsåre kuttes, og dyret tømmes for blod. For at kjøttet skal være halal, må en en troende muslim si en takknemmelighetsbønn i Guds navn før dyret avlives. I unntakstilfeller kan også slaktet gjennomføres av en troende kristen eller jøde.

– I det øyeblikket følte jeg produksjonen ikke hadde forståelse, til tross for at de hadde tatt meg med i visshet om min religiøse overbevisning. Det var veldig tungt. Det var en påminnelse om at jeg er annerledes, sier El Barkani til Nettavisen.

– Jeg hadde kommunisert et ønske om at det ble vist forståelse og hensyn til, så jeg hadde et ønske om litt mer fleksibilitet i måten ting skulle gjennomføres på. Nå endte det jo med at alle de andre på gården kunne spise det kalvekjøttet, unntatt meg.

